Energiespeicher

29.04.2021 14:44

Firmengebäude: Bis zu 67 % Betriebskostenersparnis

My-PV hat sich an ein innovatives Konzept herangewagt: Im neuen Unternehmenssitz gibt eine elektrische Fußbodenheizung überschüssige Solarenergie in Form von Wärme an das Gebäudefundament ab. Dadurch kann bei der Heiztechnik und den Betriebskosten kräftig gespart werden.