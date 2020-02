Frauenthal baut Logistik aus

Die neugebaute Heizkörper-Halle am Areal des Frauenthal Logistik-Zentrums im niederösterreichischen Perchtoldsdorf hat nach einer Bauzeit von nur sechs Monaten den Vollbetrieb aufgenommen. Auf einer Fläche von 1.600 Quadratmeter haben 3.100 Paletten Platz. Rund 18.000 Heizkörper von Vogel & Noot und Korado lagern in der neuen Halle. Kunden können aus mehr als 700 Ausführungen und Größen wählen. Heizkörper anderer Hersteller finden weiterhin in den Logistik-Zentren der Frauenthal Platz, somit garantiert der Marktführer österreichweit eine sehr breite Auswahl an lagernden Modellen.

37.000 Produkte auf Abruf

Waren früher viele Heizkörper in Gerasdorf eingelagert, schafft die neue Halle im Verbund des Hauptlagers Verbesserungen für Kunden – bekommen sie ihre Lieferungen nun deutlich schneller, da der interne Warentransport wegfällt. Frauenthal hat österreichweit in seinen Logistik-Zentren über 37.000 verschiedene Produkte sofort parat. 750.000 Artikel sind im System gelistet.