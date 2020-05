Frisch gebürstet

Minimalistische Tendenzen treffen auf Opulenz, Progressivität auf Tradition, Natürlichkeit auf Hightech-Ästhetik. Zeitgenössische Lebensräume sind geprägt durch das Streben nach Individualität, nach Lebendigkeit und persönlichem Ausdruck. Zugleich wächst das Bedürfnis nach Wohnlichkeit und einem authentisch gestalteten, einladenden Umfeld. Die Armatura Tara in "Messing gebürstet" von Dornbracht knüpft an diesen Zeitgeist an.

Für noch mehr Badezimmer-Inspiration folgen Sie TGA auf Instagram!