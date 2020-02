Frischer Vind fürs Bad

Das "Kleine Schwarze" fürs Bad

In der Designidee von Vindo verbindet Haas drei Aspekte: Wie ein Chamäleon passt sich das modular aufgebaute Möbelprogramm seiner Umgebung an und integriert sich perfekt in unterschiedliche, zeitgemäße Wohnwelten. Vindo funktioniert gewissermaßen wie das „Kleine Schwarze“ als Basis für individuelle Baddesigns.

Mit seiner wohnlichen Ausstrahlung, den warmen Farben und seiner auf das Wesentliche reduzierten Formensprache ist Vindo dabei ausgesprochen zeitgemäß und ein Paradebeispiel für ein gelungenes Contemporary-Design. Dabei ist Vindo klar und zurückgenommen einerseits und agiert andererseits ganz selbstbewusst mit raffiniert-eleganten und zugleich vertrauten Details.