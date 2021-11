GC Linz Haustechnik kommt

Die GC-Gruppe Österreich als Verbund von acht eigentümergeführten und regional verwurzelten Großhandelshäusern bekommt Zuwachs: Mit 1. Jänner 2022 geht die GC Linz Haustechnik an den Start. Damit bündelt die GC-Gruppe Österreich ihre Kräfte und Kompetenzen für die Installateurpartner und Industriekunden in der Region. Die Niederlassung der Steiner Haustechnik in Traun und die Ödorfer-Niederlassung in Linz werden unter dem Dach der GC Linz Haustechnik zusammengeführt.

Peter Öller wird persönlich haftender Gesellschafter

Für die Leitung der GC Linz Haustechnik als persönlich haftender Gesellschafter (PhG) wird sich Peter Öller, derzeit Niederlassungsleiter von Steiner Traun, verantwortlich zeichnen. „Mit der GC Linz Haustechnik konzentrieren wir unser Know-how in der Region an einem zentralen Standort. Damit bieten wir unseren Installateur- und Industriepartnern, die derzeit von Steiner Traun und Ödorfer Linz betreut werden, nicht nur ihre gewohnten und verlässlichen Ansprechpartner. Durch die Zusammenführung zur GC Linz Haustechnik schaffen wir einen Synergieeffekt mit vielen Vorteilen für unsere Kunden“, betont Peter Öller.

Die GC Linz Haustechnik wird am 1. Jänner 2022 ihren Betrieb in Linz aufnehmen. „Ich freue mich darüber, dass wir im wirtschaftlich starken Zentralraum Linz und darüber hinaus in Oberösterreich mit der GC Linz Haustechnik mit noch konzentrierterer Kraft mit unseren Installateurkunden und der liefernden Industrie zusammenarbeiten werden“, betont Hans-Peter Moser, geschäftsführender Gesellschafter der GC-Gruppe Österreich. Zur GC Linz Haustechnik werden der Standort in Linz samt Lager- und Logistikinfrastruktur sowie einem Abex-Abholmarkt und eine Elements Badausstellung in Linz gehören. Am Standort der GC Linz Haustechnik sei man dank der Logistikinfrastruktur in der Lage, rasch und zuverlässig benötigte Waren auszuliefern, bekräftigt der künftige Niederlassungsleiter Öller.