Geräteintegrierter Brandschutz zum Nachrüsten

Unentdeckte Schwelbrände in Schaltschränken, Mediawänden oder Haushaltsgeräten können verheerende Folgen nach sich ziehen. Immer mehr Geräte werden daher bereits ab Werk mit einem geräteintegrierten Brandschutz versehen. Doch wie lässt sich bereits vorhandene Technik schützen? Dafür hat die Job GmbH die AMFE (Automatic Miniature Fire Extinguisher) zur Nachrüstung entwickelt – befüllt mit der Novec High-Tech Flüssigkeit von 3M für einen effektiven Brandschutz.

Löschen direkt am Brandherd

Bei der Neuentwicklung AMFE handelt es sich um einen Minifeuerlöscher, der Geräte und Anlagen in der Industrie, in öffentlichen Einrichtungen, Shoppingcentern, Zügen und mehr schützen soll. Der automatische Feuerlöscher kann auch nachträglich mit in bestehende Elektronikanlagen integriert werden. Die AMFE hängt im Gerät und soll dadurch ein mögliches Brandgeschehen frühestmöglich entdecken und löschen, bevor sich das Feuer weiter ausbreiten kann.

Die Kleinlöscheinrichtung setzt dazu das enthaltene Löschmittel frei. Die 3M Novec High-Tech Flüssigkeit verdampft sofort beim Austreten und verteilt sich als gasförmiges Löschmittel im gesamten Löschbereich. Somit ist für eine schnelle Reaktion direkt am potenziellen Brandherd gesorgt. Parallel ist es möglich, einen Alarm an den Betreiber oder direkt an die Feuerwehr auszusenden. Bei der Auslösung des Löschvorganges wird die weitere Stromzufuhr im Schaltschrank unterbrochen, damit soll eine erneute Brandentstehung unterbunden werden. Während der Lagerung befindet sich Novec im flüssigen Zustand, das ermöglicht einen geringen Platzbedarf für das Löschmittel und trägt zur kompakten Bauform bei. Mit AMFE möchte der Hersteller eine wirtschaftliche Lösung anbieten, um auch nachträglich vor den Gefahren eines Feuers von innen zu schützen.