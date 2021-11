German Design Award 2022 für UTE von Eberle

Erneut kann man sich bei Eberle über einen Preis für die Universal Thermostat Einsätze (UTE) freuen. Nach der Auszeichnung als „Bestes Produkt des Jahres“ durch den Plus X Award im Mai, würdigt nun die Jury des German Design Awards UTE in der Kategorie „Excellent Product Design – Energy“. Mit der Auszeichnung „Special Mention“ und platzieren die Thermostateinsätze damit auf dem Treppchen mit den Auszeichnungen Gold und Winner.

Design- und Technikmaßstäbe erfüllt

„Die Ehrung mit dem German Design Award zeigt: Mit UTE haben wir nicht nur ein Produkt geschaffen, das signifikanten technischen Ansprüchen genügt, sondern gleichzeitig auch hohen Maßstäben in Sachen Design entspricht“, so Birgit Teubner, Marketing Communications Managerin bei Eberle. Mit seiner Produktreihe der Unterputzthermostate deckt der Heizungsspezialist aus Nürnberg den gesamten Bedarf an elektronischen Temperaturreglern aus einer Hand ab: Von Ventilschutz über Eingänge zum Heizen bzw. Kühlen und LED-Statusanzeigen bis zu externen Fühlereingängen und integrierten Netzschaltern. Aufgrund der variablen Ausstattung je nach Ausführung ist UTE für jeden Anwendungsfall – egal ob Neubauten, Renovierungen oder die Erneuerung der bisherigen Ausstattung - einsetzbar. Der digitale Produktfinder hilft, mit wenigen Klicks die richtige Variante herauszufiltern. Die verschiedenen Komponenten sind in den Farben Aktiv-, Polar- und Cremeweiß – jeweils matt und glänzend – sowie Anthrazit und Aluminium erhältlich.