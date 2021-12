Gesunde Raumluft erhöht die Produktivität

Etwa 80 % unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Innenräumen. Die Luftqualität in eben diesen Räumen sollte daher nicht nur während einer Pandemie einer der wichtigsten Faktoren in der Gebäudetechnik sein. Dabei spielt die Übertragung von Viren, Bakterien und Allergenen eine wesentliche Rolle, aber auch die Belastung durch CO₂ und Feinstaub.

CO₂ und PM 2,5 – Fenster auf, Feinstaub rein

Insbesondere in geschlossenen Räumen, in denen sich viele Menschen aufhalten, kommt es schnell zum Gefühl von stickiger Luft. Wird die Luft aber bereits als schlecht empfunden, ist der CO₂-Gehalt meist schon bedenklich. Die maximale CO₂-Konzentration sollte bei 1.000 ppm liegen, darüber schwindet die Leistungsfähigkeit deutlich. Der erste Impuls ist nun meist, die Fenster zu öffnen, um „frische Luft“ in den Raum zu lassen. Doch durch Stoßlüften steigt nicht nur der Energieverbrauch signifikant, auch Feinstaub und Pollenbelastung verschlechtern die Luftqualität. Als Feinstaub (PM 2,5) wird der Staub bezeichnet, der mindestens zu 50 % aus Teilchen mit einem Durchmesser von 2,5 μm besteht. Diese Partikel, die maximal so groß wie Bakterien und für das freie Auge unsichtbar sind, können bis in die Lungenbläschen gelangen. Daher gilt: So viel Lüften wie nötig, so wenig wie möglich.

Um dennoch mit ausreichend Frischluft versorgt zu sein, braucht es ausgeklügelte Lüftungslösungen. Raumlufttechnische Geräte von bösch sorgen für Frischluft, indem sie die Zuluft filtern, erwärmen und kühlen, natürlich unter Einhaltung der aktuellen energetischen und hygienischen Standards. Seit über 50 Jahren verfügt die Walter Bösch GmbH & Co KG bereits über eine firmeneigene Abteilung zur Planung und Produktion von raumlufttechnischen Geräten und nützt diese jahrzehntelange Erfahrung bei individuell zugeschnittenen Lösungen. Das modulare Gehäusesystem, eine projektspezifische Planung und Beratung sowie die flexible Fertigung erlauben den Geräten von bösch diese Individualität. Die Spezialität von bösch ist es dabei, alles aus einer Hand anzubieten und abzuwickeln. Von der Planung der Raumautomation über den Bau und die Montage der Lüftungsgeräte, die Einschulung und natürlich den Service danach.

Raumklima jederzeit wie frisch gelüftet

Gefilterte, frische Luft steigert das persönliche Wohlbefinden, erhöht die Produktivität und senkt das Infektionsrisiko. Dank der intelligenten Steuerung passt sich die Luftmenge immer dem aktuellen Bedarf an. Dies senkt den Energieverbrauch der gesamten Lüftungsanlage und führt zu einem angenehmen Wohlfühlklima in jedem Raum.

Bessere Luft – höhere Produktivität

Aktuelle Studien belegen, dass gesunde Raumluft in Seminar- und Konferenzräumen, Klassenzimmern, Lehrsälen, Produktionshallen etc. in direktem Zusammenhang mit der Produktivität steht. Sinkende Luftqualität kann die kognitiven Fähigkeiten auf mehr als die Hälfte reduzieren, die Gesamtproduktivität sinkt oft um bis zu 20 %. Modernste Raumautomation von bösch sichert eine belegungs- und nutzungsabhängige Regelung der Luftqualität und sichert Gesundheit und Wohlbefinden in Wohn- und Nutzgebäuden.

Frischer Wind durch Sanierung

Während die Raumluftqualität bei Neubauten bereits in der Raumautomationsplanung berücksichtigt wird, sind es oft Lüftungs- und Klimaanlagen im Bestand, die den technischen, wirtschaftlichen und normativen Anforderungen heutzutage oft nicht mehr genügen. bösch berät in Bezug auf bestehende MSR- und Lüftungsanlagen und erstellt ein Sanierungs- und Wartungskonzept, das die Möglichkeit bietet, zielführende Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Erhöhung des Komforts einzuleiten.

Die Optimierung im HLK-Bereich ist eine der wichtigsten Stellschrauben in der Gebäudeautomation. Um den Energieverbrauch ohne Einbußen bei Komfort und Sicherheit zu reduzieren, benötigt man intelligente Systeme, die optimal auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. bösch schöpft dabei die Potentiale moderner Raumautomation bei der energetischen Sanierung voll aus. Mit flexiblen KNX-Lösungen können Bestandsobjekte ressourcen- und kostenschonend auf den neuesten technischen Stand gebracht werden. Raumluftsensoren, Präsenzmelder und ausgeklügelte Gebäudeleittechnik arbeiten mit der Lüftungsanlage Hand in Hand.

Factbox Raumluftqualität

Es gibt viele Stellschrauben, mit der die Effizienz einer Raumlufttechnischen Anlage (RLT) verbessert werden kann. Die Raumautomation von bösch stimmt Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Energieeffizienz perfekt aufeinander ab:



Kühlung der Raumluft bei hoher Außentemperatur

Untersuchungen belegen, dass die Leistungskurve von Mitarbeitern bei einer Raumtemperatur von 22 °C bei 100 % liegt.

CO₂, VOC und PM 2,5

Ein CO₂-Wert von 1.000 ppm sollte nicht überschritten werden, 1.400 ppm gilt als maximale Obergrenze. In Innenräumen sollte die mittlere Gesamtkonzentration an VOC unter 0,3 mg/m3 liegen, einzelne Stoff(-gruppen) dürfen nicht übermäßig stark vertreten sein. Die als Feinstaub (PM 2,5) bezeichnete Staubfraktion enthält 50 % der Teilchen mit einem Durchmesser von 2,5 μm. Partikel dieser Größe können bis in die Lungenbläschen gelangen.

Luftbefeuchtung

Zahlreiche Studien empfehlen eine relative Raumluftfeuchte von 40 % bis 60 % in Räumen, in denen sich regelmäßig Personen aufhalten. Vor allem in trockenen Wintermonaten sind diese Werte nur durch zusätzliche Luftbefeuchtung zu erreichen. Dies verringert Beschwerden durch trockene Schleimhäute und brennende Augen und vermindert elektrostatische Aufladung. Zusätzlich minimiert eine relative Raumluftfeuchte zwischen 40 % und 60 % eine virale Infektion und erschwert deren Übertragungsprozess.