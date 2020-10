Gewinnspiel: Gratis Ticket für die Modern Building

Die Modern Building, virtuelle Expo & Konferenz, bildet am 4. und 5. November die gesamte Wertschöpfungskette der Bauindustrie und den gesamten Lebenszyklus von Bauwerken ab - von der Planung über die Errichtung bis zur Instandhaltung und zum Betrieb von Gebäuden. Ob bei Vorträgen oder Gesprächen auf zwei virtuellen Bühnen oder in 4 EXPO-Hallen: Modern Building bringt zusammen, was zusammengehört – und das auf höchstem inhaltlichem Niveau!

Was das bedeutet? In einem virtuellen Raum ergreifen wir die Möglichkeit, das Fachwissen unserer Experten, wissbegierige Teilnehmer und innovative Lösungen und Produkte unserer Partner an einem Ort zu vereinen, Austausch zu ermöglichen und die Wirtschaft am Laufenden zu halten. Besuchen Sie in der virtuellen EXPO über 50 Aussteller, informieren Sie sich über top aktuelle Produkte und Dienstleistungen und treten Sie mit den Vertretern der Unternehmen per Video-Chat in Kontakt. Vernetzen Sie sich mit weitern Besuchern und bilden Sie sich weiter. Eine Teilnahme ist von überall möglich: ob aus dem Home-Office oder dem Büro, vom PC, Laptop oder vom Tablet – benötigt wird lediglich eine Verbindung zum Internet!

Die Themenschwerpunkte der Bühnen und EXPO-Hallen fokussieren sich auf folgende Inhalte:

Digitalisierung & Gebäudeautomatisierung

Brandschutz, Lüftungs-, Klima- & Kältetechnik

Nachhaltigkeit & Energieeffizienz

Design, Software & Wasser

Architektur vs. Technik

Modern Energy

Schutz & Betrieb des Gebäudes

Treffen Sie beim virtuellen Großevent für die Bau- und Gebäudeindustrie rund 1.500 Entscheider, Planer, Gebäudetechniker, Bauherren, Gebäudeverantwortliche und Architekten und diskutieren Sie über die Themen, die Ihre Branche bewegen. Während der gesamten Veranstaltung stehen Ihnen mehrere LIVE-CHATs zum Networking und für Diskussionen mit Experten, Branchenkollegen, Projektpartnern zur Verfügung.

Sie haben nun die Chance, ein Ticket für das virtuelle Event zu gewinnen. Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff "Modern Building Gewinnspiel" an lisa.wiesmueller@industriemedien.at und schon nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil. Einsendeschluss ist der 2. November 2020. Viel Glück!