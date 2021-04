Optimaler Raumkomfort mit Sensoren von Belimo

08.04.2021 13:19

Grundlegende Anforderungen an HLK-Systeme für eine gesunde Raumluftqualität

Durchschnittlich verbringen wir rund 90% unserer Lebenszeit in Gebäuden und atmen täglich ca. 12'000 Liter Luft ein. Dabei gehen wir davon aus, dass die Luft in den Gebäuden sauber ist und unsere Gesundheit nicht beeinträchtigt. Daher ist es sehr erstaunlich, wie wenig Nutzer und Betreiber über die Qualität der Innenluft in ihren Räumlichkeiten Bescheid wissen. Wesentliche Größen wie Luftfeuchtigkeit, CO2-Gehalt oder VOC-Konzentration werden kaum gemessen und noch weniger angezeigt.