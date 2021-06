hansgrohe x Kneipp

Hansgrohe gibt im Jubiläumsjahr eine Kooperation mit Kneipp bekannt. „Wir freuen uns sehr, mit Kneipp einen Partner gefunden zu haben, mit dem uns Werte wie Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit verbinden. Mit der gemeinsamen Partnerschaft gehen wir noch einen Schritt weiter zum ganzheitlichen, perfekt abgestimmten Duscherlebnis der Zukunft“, zeigt sich Marc André Palm, Leiter Global Brand Marketing hansgrohe, begeistert. Ziel der Kooperation sei es, den Menschen während, aber auch vor und nach der Dusche, noch stärker in den Mittelpunkt der alltäglichen Begegnungen mit Wasser zu rücken. Sven-Olaf Hansen, Global Chief Marketing Officer von Kneipp, fügt hinzu: Das technologische Know-how von hansgrohe ergänze die Expertise des Unternehmens zu "einem stimmigen Gesamtkonzept aus Soft- und Hardware“.

Zusammenarbeit an RainTunes

Die Kooperation der beiden Marken fokussiert sich vor allem auf das digitale, multisensorische Duschsystem RainTunes. Gesundheitsfördernde Kneippgüsse sind dabei fester Bestandteil der digitalen Duschszenarien der Smart Home Technologie von hansgrohe. Die für verschiedene Tageszeiten und Stimmungen entwickelten RainTunes Szenarien werden mit ausgewählten Kneipp Produkt-Bundles am Point of Sale ergänzt. So soll das Duscherlebnis mit den Elementen Licht, Bewegtbild und Sound durch die passenden Pflegeprodukte optimiert werden. Darüber hinaus ist geplant, an der weiteren Entwicklung von RainTunes zu kollaborieren.