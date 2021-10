Herbst-Schulungen für Raumlufttechnik

Das Österreichisches Schulungszentrum für Raumlufttechnik (ÖSZR) bietet Aus- und Weiterbildung zum Themenkomplex “Raumlufttechnik, Raumluftqualität & Lufthygiene” an. Durch die Tätigkeit in Gremien und Ausschüssen gestaltet das offizielle VDI-Schulungszentrum auch den Stand der Technik in Bezug auf die Instandhaltung von Lüftungsanlagen aktiv mit. Von diesem Wissensvorsprung profitieren wiederum die Kunden aus der RLT-Branche.

Die Schulungen des ÖSZR gibt es an mehreren Terminen und verschiedenen Standorten - entweder als reguläre Seminare oder als flexible Inhouse-Schulung, auch Online-Durchführungen sind möglich. Im Herbst 2021 finden etwa folgende Fortbildungsmöglichkeiten statt:

Kommende Schulungen & Seminare

Instandhaltung von Lüftungsanlagen – Prüfung & Inspektion gem. §13 AStV

Nach § 13 AStV sind Anlagenbetreiber verpflichtet, ihre Lüftungsanlagen mindestens einmal jährlich, längstens jedoch alle 15 Monate, auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. Wie bei der Prüfung richtig vorgegangen wird und welche technischen Regelwerke hinsichtlich Hygiene und Brandschutz anzuwenden sind, behandelt dieses Tagesseminar.

Nächster Termin: 24.11. | Wien

Fachkraft für Lüftungsreinigung gem. RSOE 6000

Von der Bestandsaufnahme über die Bedarfsermittlung, Projektplanung, bis hin zur Ausführung und Kundennachbetreuung: Die Facetten der Dienstleistung "Lüftungsreinigung" sind erstmalig in einem Leitfaden für gewerbliche Lüftungsreinigung, dem RSOE 6000, erfasst. Der VDI hat sich per Beschluss des Fachbeirats TGA dazu entschlossen, diesen Standard als Basis der Erstellung eines neuen Richtlinienblattes zu VDI 6022, dem Blatt 8, zu verwenden. Die Schulung setzt sich näher mit dem Leitfaden auseinander.

Nächster Termin: 21.10. | Linz

Brandschutzklappen-Prüfung gem. ÖNORM H6031

Brandschutzklappen sind wichtige Komponenten von raumlufttechnischen Anlagen - sie unterbrechen im Fall eines Brandes den Lüftungskanal und verhindern so die weitere Ausbreitung von Feuer und Rauch. Um sicherzustellen, dass die Brandschutzklappen im Notfall einwandfrei funktionieren, ist eine regelmäßige Überprüfung und Wartung gemäß ÖNORM H6031 gesetzlich vorgeschrieben. Seminarinhalt ist das notwendige Fachwissen rund um den sachgemäßen Einbau sowie die Wartung, Instandhaltung und wiederkehrende Prüfung von Brandschutzklappen.

Nächster Termin: 17.11. | Linz

Mikrobiologische Beprobung in RLT-Anlagen – Abklatschtest & Probenentnahme

Von der korrekten Vorgehensweise bei der Entnahme mikrobiologischer Proben (Abklatschtest, Oberflächenprobe, Luftkeimprobe, Tupferprobe, Dip-Slide Test, Befeuchterwasser-Proben etc.), über das Lesen eines Bauplans, bis hin zur Erstellung von Hygiene-Gutachten - das sind die Inhalte dieses Workshops.

Nächster Termin: 18.11. | Wien

Strategie- und Verkäufer-Schulung für die Dienstleistung 'Lüftungsreinigung'

In dieser Strategie- und Verkäufer-Schulung werden fachspezifische Kenntnisse vermittelt, um sowohl Bestandskunden, als auch Neuinteressenten die Dienstleistung "Lüftungsreinigung" erfolgreich und langfristig zu verkaufen.

Nächster Termin: 28.10. | Linz