Hereinspaziert...

Ideal Standard begrüßt die Brausewanne Ultra Flat New im Duschwannensortiment. Mit einer Höhe von 25 mm ist die Wanne laut dem Anbieter für Komplettbadlösungen und Badezimmerprodukte bis zu 30 % flacher als vergleichbare Produkte auf dem Markt. Aus diesem Grund eignet sie sich auch für barrierearme Bäder. Ultra Flat New ist in 28 Größen und drei verschiedenen Formen – Quadrat, Rechteck und Quadrant/Viertelkreis – erhältlich.

Die Oberfläche aus Sanitäracryl ist in den Varianten Mattweiß und glänzendem Weiß verfügbar - sie lässt sich leicht reinigen und ist robust. Verglichen mit Alternativen aus Stahl oder Keramik ist die Brausewanne spürbar wärmer und ermöglicht so ein komfortables Duscherlebnis. Durch ihr geringes Gewicht kann sie auch von nur einer Person installiert werden. Die Brausewanne besitzt eine flache, rechteckige Ablaufabdeckung; der Spezialablauf ist unkompliziert zu installieren und warten.

Mit ihrer Vielfalt an Größen, Formen und Oberflächen zeigt die Brausewanne Raffinesse und Gestaltungsmöglichkeiten im Badezimmer auf. Sie ist seit Februar 2021 erhältlich.

