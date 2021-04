Heute: FlowFit-Präsentation

Heute, am 28. April 2021, präsentiert Geberit sein neues Rohrleitungssystem FlowFit - und zwar um 16.00 Uhr per Livestream aus dem Geberit-Studio. Neben umfassenden Informationen über das System und Einblicke hinter die Kulissen, erfahren Teilnehmer alles über die Geberit FlowFit Challenge.

Auf dem Programm stehen "Behind the Scenes"-Eindrücke in den Bereichen Entwicklung, Baulabor und Produktionsablauf. Friedrich Singer, Experte für Rohrleitungssysteme bei Geberit, führt durch das Programm und erklärt FlowFit von der Idee über die Produktion und die Verarbeitung bis hin zu den Erprobungen, die vor der Markteinführung durchgeführt wurden. Auch dabei: Der FlowFit Belastungstest - er zeigt, was das Rohrsystem aushält.

Gleichzeitig fällt der Startschuss zur österreichweiten Geberit FlowFit Challenge, bei der sich Montageteams dem Wettkampf stellen und der beste FlowFitter des Jahres werden können. Wie man an der Challenge teilnehmen kann und welche Trainingsaufgaben auf die Teams zukommen, erfahren alle Interessierten direkt im Livestream. Beim Finale im September dürfen sich die Gewinner auf Preise freuen.