Hoval stattet neue PMS-Fertigungshalle aus

8.500 Quadratmeter ist die neue Fertigungsanlage des Elektro- und Automationstechnik-Anbieters PMS groß. In der neuen Halle soll nicht nur ein gutes Betriebsklima herrschen, auch auf das Raumklima wird geachtet. Dabei setzt PMS auf eine modulare Hallenklima-Lösung von Hoval. In der Fertigungshalle sind nun zwei RoofVent und zwölf TopVent-Geräte in Kombination mit je einer Wärmepumpe im Einsatz. Sie vereinen alle drei Anforderungen in einem System: Heizung, Kühlung sowie Be- und Entlüftung.

Angenehme Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter

Rund 120 Mitarbeiter arbeiten in der neuen Produktionshalle. Ein angenehmes Arbeitsklima stand für die Geschäftsleitung von PMS an erster Stelle: „Wenn Unternehmen von der Gestaltung einer guten Arbeitsplatzatmosphäre sprechen, denken viele nur an Mitarbeiter im Büro. Uns ist wichtig, dass sich die gesamte Belegschaft wohlfühlt und ideale Raumbedingungen für die Arbeit vorfindet“, so Geschäftsführer Alfred Krobath. Mit dem Hallenklimasystem von Hoval können die Temperaturen in der Halle – je nach Zone – einfach, individuell und schnell angepasst werden.

Entscheidung für modulares System

Für die neue Halle waren ursprünglich eine Fußbodenheizung und -kühlung geplant. Im Projektverlauf setzte sich PMS nochmals intensiv mit unterschiedlichen Hallenklimalösungen auseinander und entschied sich schließlich für die dezentrale Lösung von Hoval. Durch die schon weit fortgeschrittene Planung des Neubaus war rasches Handeln gefragt: „Die Zeitspanne für die Projektierung der Hallenklimalösung war sehr kurz. Dank der einfachen Planung und kurzen Fertigungszeit des modularen Hoval Systems konnte PMS mit dem neuen Hallenklimakonzept den Betrieb pünktlich aufnehmen“, erläutert Christoph Steinhäusler, Leiter Produktmarktmanagement Klimatechnik bei Hoval.

Nachhaltiger Betrieb mit Wärmepumpen

Die Geräte der Typen RoofVent und TopVent sind jeweils mit 30-Kilowatt-Wärmepumpen kombiniert, die ihre Leistung automatisch an den jeweils erforderlichen Heiz- oder Kühlbedarf der Halle anpassen. In Kürze integriert PMS eine Photovoltaik-Anlage am Dach und betreibt das Hallenklimasystem dann mit Eigenstrom. „Das flexible und einfache Modulsystem von Hoval vereint all unsere Anforderungen“, resümiert Krobath die nachhaltige Hallenklimalösung.