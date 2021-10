Hygieneplus im Patientenzimmer

Das Krankenhaus Winsen im Landkreis Harburg stellt mit dem Anbau eines neuen Bettenhauses auf einen Zweibettstandard um. Der Anlass wurde dazu genutzt, aus eigener Initiative den vorsorglichen Hygieneschutz in den Sanitärbereichen zu heben. Dazu setzt das Haus neben der Ausstattung mit spülrandlosen WCs der Serie Connect insbesondere auf die Waschtische Contour 21 Plus von Ideal Standard. Diese entwickelte Ideal Standard speziell für den Gesundheits- und Pflegebereich, um insbesondere Spritzwasser als potenzielle Infektionsquelle zu minimieren.

Steigerung des Hygienestandards

Das Krankenhaus Winsen mit aktuell rund 255 Planbetten nahm 1975 seinen Betrieb auf. Laut Dipl.-Ing. Torsten Riemer, Technischer und Wirtschaftsleiter des Krankenhauses, werden durch den Anbau des neuen Bettenhauses 33 Patientenzimmer geschaffen. Aus diesem Anlass seien, so Riemer, die Sanitärbereiche in puncto Komfort und Ästhetik der gesteigerten Aufenthaltsqualität der Patientenzimmer angepasst und vor allem der Hygienestandard vorausschauend gesteigert worden. Dafür entschied sich das Krankenhaus zur Ausstattung des Sanitärbereiche für spülrandlose WCs der Serie Connect und die Waschtische Contour 21 Plus von Ideal Standard. Das Wand-WC aus der Serie Connect senkt mit einer Spülmenge von lediglich 4,5 bzw. 3 Litern den Wasserverbrauch. Die frei zugängliche Spülstromkante des spülrandlosen WCs soll die Reinigung und Desinfektion erleichtern. Den entscheidenden Beitrag für die Hygieneanforderungen leisten die Waschtische Contour 21 Plus, die Ideal Standard speziell für den Gesundheits- und Pflegebereich entwickelt hat.

Studiensieger Ideal Standard

„Wir wollten diesmal speziell die Keimverbreitung durch Spritzwasser vorsorglich reduzieren. Dass dies mit einem bestimmten Design des Waschbeckens möglich ist, darauf wurden wir durch eine experimentelle Studie im Journal of Hospital Infection der englischen Healthcare Infection Society (HIS) aufmerksam“, erläutert Torsten Riemer. Nach einer Ausschreibung entschied man sich für Waschtisch Contour 21 Plus von Ideal Standard. Bei der vom Journal of Hospital Infection der englischen Healthcare Infection Society (HIS) veröffentlichten Studie aus 2019 ging es um die „Beurteilung der Tröpfchenbildung durch das neuartige Design eines Hygiene-Waschtisches für das Gesundheitswesen“. Untersucht wurde ein Waschtisch von Ideal Standard mit einem neuartigen Innendesign hinsichtlich seiner Fähigkeit, während eines simulierten Händewaschens die Tröpfchenbildung zu verringern. Der Waschtisch wurde mit zwei konventionellen Waschtischen, die häufig im Gesundheitswesen eingesetzt werden, verglichen. Die Studie ergab unter anderem, dass sich Spritzer bis zu rund 2 Meter um einen Waschtisch verteilen können und dass die weiteste Distanz, die ein Wassertröpfchen zurücklegte, bei dem Waschtisch von Ideal Standard am geringsten war.

Designbesonderheiten

Dieser Erfolg verdankt sich einer zentralen Neuerung des Contour 21 Plus Waschtisches: Der patentierten Finne. Deren Design in Kombination mit der spezifischen Neigung der Beckeninnenflächen sorgt dafür, dass das Wasser in einem flacheren Winkel auftrifft. Dadurch werden Spritzer links und rechts an die Beckenwände geleitet, anstatt sich über den Beckenrand hinaus zu verteilen. Der Waschtisch Contour 21 Plus reduziert so Spritzer nachweislich um über 90 Prozent und verringert mikrobiologische Kontaminationen signifikant. Wichtig für die Gesamtfunktion ist dabei, dass die verwendete Armatur so fixiert ist, dass der Wasserstrahl aus einem idealen Winkel und der richtigen Höhe auftrifft. Ideal Standard bietet im Rahmen seines Programms zur Komplettausstattung im Gesundheits- und Pflegewesen sowohl sensorgesteuerte, berührungslose Armaturen an, als auch Armaturen, die mit dem Ellenbogen zu bedienen sind. Contour 21 Plus Waschtische sind zusätzlich mit der antibakteriellen Glasur SmartGuard ausgerüstet.

