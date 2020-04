Normalerweise ist die Wasseraufbereitung das Metier von Rudolf Piepenborn. Er ist Verkaufsleiter beim österreichweit tätigen Unternehmen Judo und bereits seit 35 Jahren in der Branche tätig. Seit neuestem muss sich Piepenborn aber nicht nur mit der Wasseraufbereitung beschäftigen, sondern sich auch mit den Themen Coronakrise und Digitalisierung auseinandersetzen. Im TGA-Interview erzählt er von den neuen Herausforderungen.

TGA: Sprechen wir den Elefanten im Raum direkt an: Die Coronakrise. Wie stark ist ihr Unternehmen davon betroffen?

Rudolf Piepenborn: Wir mussten einige Mitarbeiter auf Kurzarbeit schicken, da Kundenbesuche derzeit nur im Notfall stattfinden. Ähnlich ist es im Vertrieb, dort gibt es natürlich derzeit keine Besuche. Der gesamte Kundendienst betreut vom Homeoffice aus den Notdienst und auch der Vertrieb ist telefonisch erreichbar. Die Anrufe sind aber stark zurückgegangen. Ich habe derzeit viele persönliche Gespräche mit Mitarbeitern, um Ihnen Sicherheit zu vermitteln und auch etwas Motivation zu wecken. Wir versuchen das Beste daraus zu machen, aber für uns ist die Situation, wie auch für alle anderen, völlig neu. Ich bin jetzt seit fast 35 Jahren in der Branche tätig, aber so etwas Intensives gab es noch nie.

TGA: Sie sind österreichweit tätig. Gibt es Unterschiede in den einzelnen Bundesländern?

Rudolf Piepenborn: Ja, ganz klar. Während in Vorarlberg noch viel Arbeit da ist, ist der restliche Westen fast komplett dicht. In Tirol und Salzburg wurden alle Baustellen stillgelegt. Besser wird es erst in Oberösterreich, in Wien ist die Nachfrage noch da. Das Problem ist, dass wir auf vielen Baustellen, die noch bearbeitet werden, noch gar nicht zum Einsatz kommen. Wir sind erst am Ende der Rohbauphase dran und so weit müssen die Bauarbeiten nun erstmal fortschreiten.

TGA: Nun mag vielleicht die reale Präsenz etwas einbrechen, die virtuelle wird dafür gerade aufgebaut. Sie sind Aussteller auf der Technik im Krankenhaus-Tagung, die heuer zum ersten Mal virtuell stattfindet. Wie bereiten Sie sich auf Ihre erste virtuelle Tagung vor?

Rudolf Piepenborn: Im ersten Moment war das kurz etwas schwierig, da wir sowas natürlich noch nie gemacht haben. Mittlerweile sind wir aber mitten in den Vorbereitungen und sammeln passende Bilder und Videos für unseren virtuellen Stand. Ich finde es sehr interessant, dass die Technik im Krankenhaus-Tagung dieses Jahr virtuell stattfindet. Das ist etwas, das es in unserer Branche noch nie gab und das bei dem entsprechenden Klientel sicher gut ankommt.

TGA: Mit der virtuellen Tagung gehen wir einen großen Schritt Richtung Digitalisierung. Wie kann die Digitalisierung bei der Wasseraufbereitung umgesetzt werden?

Rudolf Piepenborn: Wir haben bereits einige appgesteuerte Produkte, mit denen der Kunde Tagesbedarf und Verbrauchsdaten seiner Anlage über das Smartphone ablesen kann. Auch einen Wasserstopp, der über die App bedient wird, haben wir im Repertoire. Aber wir wollen noch mehr: Zukünftig soll der Kunde über unsere App auch Benachrichtigungen zu Störungen oder Wartungen erhalten und dann direkt in Kontakt mit einem Techniker treten können. Wenn uns der Kunde den Zugang gewährt, können wir aus der Ferne auf das Gerät zugreifen und bei Störungen handeln oder dem Kunden zumindest Hilfestellung geben.

TGA: Werden appgesteuerte Anlagen auch auf Ihrem Stand auf der Technik im Krankenhaus-Tagung eine Rolle spielen?

Rudolf Piepenborn: Ja, wir werden auf der Tagung unsere i-soft Enthärtungsanlage präsentieren und zeigen, was alles mit der appgesteuerten Anlage möglich ist. Möglicherweise zeigen wir auch, wie unsere Dosierpumpe per App gesteuert werden kann. Hier ist die Entscheidung noch nicht gefallen, auf jeden Fall wird es digital.

Die Technik im Krankenhaus-Tagung der WEKA Industrie Medien findet am 12. Mai statt. Nähere Informationen finden Sie hier.