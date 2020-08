Fotostrecke

28.08.2020 06:45

Ideal Standard präsentiert neue Thermostat-Duschserie

Mit Ceratherm T ergänzt Ideal Standard sein Repertoire an Brausethermostaten um eine Serie mit kompakteren Gehäusen. Welche Funktionen die neue Serie mitbringt und wie sich sich am besten in moderne Badezimmer integrieren lässt, sehen Sie hier.