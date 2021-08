Intelligente Regler für Wärmepumpen

Seit 2020 hat KNV seine Produktpalette um die neue S-Serie erweitert – einer intelligenten Regler-Generation, die dazu beitragen soll, Energiekosten zu senken und im Alltag für ein ideales Raumklima zu sorgen. Mit der zugehörigen App „myUplink“ können die Wärmepumpen über Smartphone und Tablet gesteuert werden; dabei ist es möglich, die Daten in Echtzeit zu laden, Einstellungen anzupassen oder die Anlage über längere Zeiträume zu monitoren. Installateure können Fehlerbehebungen aus der Ferne vornehmen.

Intelligente Einsparung

Die neuen Wärmepumpen der S-Serie können drahtlos mit Heimanwendungen kommunizieren, darunter mit Temperatur-, Feuchte- und CO2-Sensoren. Per Wettersteuerung wird die Wetterprognose für die nächsten vier Stunden berücksichtigt und die berechnete Heizkurve optimiert, was zur Erhöhung der Anlageneffizienz beitragen soll. Mit „Smart Control“ wird eine Brauchwasserbedarfsermittlung erstellt, welche den bisherigen Verbrauch erlernt und die Temperatur im Brauchwasserspeicher so anpasst, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Zusätzlich können Wärmepumpen laut Hersteller mit Hilfe der KNV Strompreisautomatik bis zu einem Drittel günstiger betrieben werden: Die Software erkennt 24 Stunden im Voraus, zu welcher Tageszeit der Strom am günstigsten ist und verlegt die Betriebszeiten der Wärmepumpe in dieses Intervall.

Meilenstein

Aktuell möchte KNV mit der Erweiterung der Type-25 in der Topline S1155-Serie einen neuen Meilenstein in der Kategorie Erdwärmepumpe setzen: Durch die modulierende Leistungsregelung passt sich die Wärmepumpe an den Wärmebedarf an und erreicht somit einen SCOP-Wert von 5,2 (S/W) bzw. 7,3 (W/W). Auch die Leistungsabgabe der Warmwasserbereitung kann manuell eingestellt werden. Mit dieser Zusatzfunktion können Brauchwasserspeicher mit geringem Volumen oder Registerspeicher mit kleinen Wärmetauscher-Flächen bedient und Gebäude mit mehreren hundert Quadratmetern beheizt bzw. gekühlt (Passiv und/oder Aktiv) werden.

Sole/Wasser- & Wasser/Wasser-Wärmepumpen

Das Erdreich eröffnet als Wärmequelle auch vielfältige Kühlmöglichkeiten: Als effiziente Kühlung im Wohnbereich bietet sich die Passivkühlfunktion mit erweitertem Passivkühlzubehör (PCM) - sofern sie nicht bereits in der Wärmepumpe integriert ist (PC-Variante) - über zwei verschiedene Systeme an:

1. Zwei-Rohr-Kühlung

Kühlung und Heizung über ein Verteilersystem (Flächenheizung)

Min. Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb +18°

2. Vier-Rohr-Kühlung

Kühlung und Heizung über getrennte Verteilersysteme

Min. Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb unter 18°C möglich (Konvektor)

Luft/Wasser-Wärmepumpen

KNV Luft/Wasser-Wärmepumpen bieten die Kühlfunktion serienmäßig an. Durch flexible Einbindungsmöglichkeiten und eine leistungsfähige Steuerung soll der Kühlbetrieb energieeffizient und kostensparend umgesetzt werden. Die aktive Kühlung kann ebenso über zwei verschieden Systeme erfolgen:

1. Zwei-Rohr-Kühlung

Kühlung und Heizung über ein Verteilersystem (Flächenheizung)

Min. Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb +18°C

2. Vier-Rohr-Kühlung