Jeder Zweite will Smart Home-Geräte installieren

Wie viele Menschen in Deutschland vernetzen ihre Wohnung oder ihr Haus bereits? Wie smart wollen sie in Zukunft wohnen? Und wie wichtig ist ihnen ein intelligentes Zuhause? Immoscout24 hat im Rahmen einer repräsentativen Umfrage zum Thema Smart Home in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Innofact nachgefragt.

Deutlicher Trend zum Smart Home

Knapp jeder vierte Befragte (23,5 Prozent) hat bei sich zuhause bereits Haustechnik, Haushaltgeräte oder Unterhaltungselektronik mit digitalen Steuerungskomponenten vernetzt. Darüber hinaus gibt fast jeder Zweite (47,8 Prozent) an, seine Wohnung oder sein Haus mit vernetzter Technik ausrüsten zu wollen. Drei Viertel der Bevölkerung wohnen also bereits smart oder planen es für die nahe Zukunft. Der Trend zum Smart Home wird weiter an Fahrt aufnehmen und zu einem wichtigen Kriterium bei der Immobiliensuche.

In diese Richtung weisen die weiteren Ergebnisse des Trendbarometers. Genau die Hälfte der Befragten wünscht sich, dass Smart Home-Anwendungen direkt zu Beginn eines Immobilienbaus eingeplant werden. Fast genauso viele, genauer gesagt 48 Prozent, sind überzeugt, dass Technik und Geräte dieser Art in ein paar Jahren in jedem Haushalt zu finden sein werden.

Smart Home soll günstig sein

Bei der Frage, ob bei der Entscheidung für die nächste Wohnung oder das nächste Eigenheim Smart Home-Anwendungen eine Rolle spielen werden, spalten sich hingegen die Geister. Während 36 Prozent sagten, dass sie ihre Entscheidung davon abhängig machen werden, stimmten genauso vielen dagegen. Die anderen 28 Prozent enthielten sich. So oder so: Auf den Preis soll sich das technische Zusatzangebot besser nicht auswirken: Denn aktuell ist nur jeder Fünfte (22 Prozent) bereit, für das vernetzte Zuhause mehr Miete oder einen höheren Kaufpreis zu zahlen. In der Gruppe der Männer und Wohneigentümer ist es immerhin schon jeder Vierte (jeweils 27 Prozent).

Grundsätzlich bewerten Befragte, die eine Wohnimmobilie besitzen, die Relevanz von Smart Home-Anwendungen höher als die Vergleichsgruppe der Mieter. Das zeigt sich vor allem bei der Frage, ob Smart Home-Anwendungen schon beim Bau berücksichtigt werden sollten. Während sich bei den Eigentümern 57 Prozent dafür aussprechen, sind es bei den Mietern nur 43 Prozent. Männer sind zudem eher bereit in ein Smart Home zu investieren als Frauen. So wollen 44 Prozent der Männer ihre nächste Immobilienentscheidung davon abhängig machen, wie smart das Zuhause vernetzt ist. Bei den Frauen sind es 27 Prozent. Und je älter die Befragten sind, desto eher nimmt die Relevanz von Smart-Home-Anwendungen ab. Nur 15 Prozent der 50- bis 65-jährigen wären bereit, mehr Miete oder einen höheren Kaufpreis zu zahlen. Bei den 18- bis 29-jährigen sind es mit 29 Prozent fast doppelt so viele.