Jetzt bei Viessmann: Dezentrale Wärmepumpen-Lösung

Der Heizungstechnik-Experte Viessman erweitert sein Sortiment um OVUM Passiv-Brauchwasserwärmepumpen: Diese kommen in der Warmwasserbereitung für Ein- und Mehrparteienobjekten zum Einsatz. Sie ermöglichen zudem die hohen Anforderungen der Trinkwasser-Hygiene-Norm B5019 mit niedrigem Energieaufwand sicherzustellen. Jede Wohneinheit wird individuell mit einem passenden Wärmepumpe-Warmwasserbereiter ausgestattet. Durch die dezentrale Installation werden Verteilungsverluste um bis zu 95% reduziert.

Funktionsweise im Detail

Die Rücklauf-Warmwasser-Wärmepumpe nutzt den Heizungskreislauf als Wärmequelle. Sie kann an den Heizkreisverteiler in der Wohneinheit angeschlossen werden, nutzt diesen als Wärmequelle und bereitet dezentral, effizient und normgerecht Warmwasser in der Wohneinheit auf. Dadurch werden nicht nur Wärmeverluste vermieden, sondern auch ein im Sommer angenehmer Kühleffekt durch Abkühlung des Heizungswassers hervorgerufen.

Dabei entzieht die Wärmepumpe der Fußbodenheizung die erforderliche Wärme und erhitzt damit das Brauchwasser auf bis zu 60 Grad. Die Nutzung passiver Energie aus dem Wohnraum verbessert die Ökobilanz. Eine smarte Regelungsstrategie sichert minimale Betriebskosten, Komfort und eine lange Lebensdauer.

How To: Installation

Dank der geschützten AutoShut Funktion, einem großen Einsatzbereich (Wärmequellen von 15°C bis über 50°C) sowie einer integrierten Wärmequellenoptimierung, kann das Gerät einfach an den Heizkreisverteiler angeschlossen werden. Trotz ihrer kompakten Maße weist die Rücklauf-Warmwasser-Wärmepumpe eines der größten Warmwasser-Volumen von dezentralen Warmwasserbereitern auf. Grund dafür ist die exklusive ExtentWater Technologie.

Installiert werden kann die Wärmepumpe als Standgerät oder wandhängend. Sie ist auf 56 cm wie auch ab einer Raumhöhe von ca. 248 cm über der Waschmaschine einbaufähig. Die Betriebsarten umfassen die Möglichkeiten Eco, Comfort und Comfort+.