Jobangebot: OEM Application Consultant (m/w/d)

Belimo ist ein innovatives und börsenkotiertes Schweizer Clean-Tech Unternehmen mit weltweit über 1900 Mitarbeitenden und zahlreichen ausländischen Tochter- und Vertriebsgesellschaften. Als Weltmarktführer bei der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Ventilen, Antrieben und Sensoren zur Regelung und Steuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen unterstützen wir unsere Kunden mit innovativen energieoptimierenden Lösungen.

Sie sind Teil eines internationalen Teams, welches sich zum Ziel gesetzt hat, Belimo zum führenden Anbieter für OEM Lösungen in der Heizungs- und Kühlungstechnik in Europa weiterzuentwickeln. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt ist dabei der wichtige österreichische Markt, sowie die Länder Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Nord Mazedonien. Sie haben hierbei die Möglichkeit flexibel von Ihrem Home-Office heraus zu arbeiten.

Ihr Hauptaufgabengebiet

Operative und strategische Betreuung von OEM Wasser Kunden

Erarbeiten von technischen Lösungen für die Kunden sowie Unterstützung des Produktmanagements und der Entwicklung bei deren Umsetzung

Aufbau von Netzwerken bei strategischen OEM Key Accounts

Enge Zusammenarbeit mit dem OEM Wasser Team EU, dem Produktmanagement und der österreichischen Organisation

Erarbeiten und Durchsetzen von OEM Preisstrategien

Anwendungsunterstützung für den jeweiligen, regionalen Vertrieb

Ihr Profil

Ingenieurstudium oder eine vergleichbare Qualifikation mit HLK-Kenntnissen

Mehrjährige Tätigkeit in der Gebäudetechnik mit Schwerpunkt Heizungstechnik

Fundierte Kenntnis des HLK Marktes und der OEM Anwendungen

Rasche Auffassungsgabe, vernetztes Denken, Flexibilität und hohe Reisebereitschaft

Überzeugende kommunikative Eigenschaften und entsprechendes Auftreten

Systematischer Arbeitsstil, Teamfähigkeit, flexible und selbständige Arbeitsweise

Sprachen: D/E verhandlungssicher in Wort und Schrift

Unser Angebot

Ein spannendes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet

Attraktives Gehalt

Offene sowie vertrauensvolle Firmenkultur und ein ausgezeichnetes Betriebsklima

Langfristig gesicherten Arbeitsplatz in einem international erfolgreichen Unternehmen

Firmenfahrzeug auch zur Privatnutzung

Intensive Einarbeitung und stetige persönliche sowie fachliche Weiterentwicklung

Möchten Sie am Erfolg eines dynamischen und zukunftsorientierten Unternehmens mitarbeiten? Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an hr@belimo.at. Für weitere Informationen steht Ihnen Eveline Riska, Personalwesen gerne zur Verfügung.

