Judo unterstützt ORF-"Licht ins Dunkel"

Der Wasseraufbereitungsspezialist Judo hat sich in diesem Jahr wieder entschlossen, auf Weihnachtsgeschenke an seine Kunden zu verzichten und stattdessen verschiedene Projekte zu unterstützen. Neben der Spende an einige regionale Einrichtungen ist Judo in diesem Jahr auch wieder ORF-„Licht ins Dunkel“-Rubin-Partner, mit einer Spende von 30.000 Euro. „Licht ins Dunkel“ ist die größte karitative Initiative Österreichs, sie fördert jährlich rund 400 Sozial- und Behindertenprojekte in ganz Österreich und hilft mehr als 14.000 Kindern und deren Familien.

85 Jahre Judo

2021 war für Judo ein Jubiläumsjahr. Das Unternehmen kann auf 85 Jahre Firmenhistorie zurückblicken. „Was als kleines Unternehmen in Düsseldorf begonnen hat, ist heute zu einem weltweit erfolgreichen Familienunternehmen herangewachsen, und wir sind sehr stolz auf diese Entwicklung“, resümiert Hartmut Dopslaff, Geschäftsführender Gesellschafter von Judo Wasseraufbereitung, der gemeinsam mit Kathrin Reggi-Dopslaff das Unternehmen leitet. „Wir möchten daher gerne mit unseren Spenden etwas zurückgeben. Als Familienunternehmen ist es Judo in dieser Zeit besonders wichtig, zusammenzuhalten und andere zu unterstützen“, ergänzt Kathrin Reggi-Dopslaff.