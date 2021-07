Kabarett trifft auf Produktschau

TECEvelvet: Geometrische Form trifft samtene Oberfläche

WC-Betätigung in neuem, anspruchsvollem Design bietet die Betätigungsplatte TECEvelvet. Gestaltet wurde sie von Konstantin Grcic, dessen Anspruch beim Entwurf es war, explizit „das Unbewusste" an der Routine des Spültasten-Drückens nicht zu stören. TECEvelvet ist also ein Gegenentwurf zu Produkten, die sich nicht automatisch erklären.

Fenix NTM®, ein innovativer Oberflächenwerkstoff, sorgt für eine samtig-sensorische und optisch-sinnliche Erfahrung bei der Bedienung. Die Aufbauhöhe der Betätigungsplatte beträgt fünf Millimeter, mithilfe eines speziellen Einbaurahmens ist auch eine flächenbündige Installation möglich.