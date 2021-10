Kälteanlagen-Update für die Therme Geinberg

Aufgrund laufender Erweiterungen in der Therme Geinberg - nicht zuletzt aufgrund des neuen Privat-Spa-Bereichs - musste die bestehende Kälteanlage erneuert und erweitert werden. Dank der bisherigen Erfahrungen mit Eder im Heizungsbereich entschied sich der Betreiber, Eder auch im Kältebereich vertrauen. Die korrosionsfreie Ausführung des Kältedruckhalteautomaten MCC überzeugte die technischen Entscheidungspersonen.

Das Projekt wurde gemeinsam mit dem Installateur Gahleitner umgesetzt. Das Installationsunternehmen mit rund 100 Mitarbeitern hat seinen Sitz in Kopfing im Innkreis, sowie Standorte in Wels und Andorf. Das Familienunternehmen möchte traditionelle Werte mit modernen Ideen vereinen: Die Berufung auf handwerkliche Qualität und Kundenorientierung, vereint mit einem fortschrittlichen Sinn für neue Technologien und Lösungen. „Regionale Wertschöpfung und persönliche und unkomplizierte Betreuung durch den technischen Außendienst von Eder stehen in unserer Zusammenarbeit seit vielen Jahren im Vordergrund", betont Gottfried Gahleitner, Gründer von Gahleitner Installationen.

Technische Daten

• Kälteleistung: 1,2 MW

• Anlageninhalt: 40.000 L

• Betriebstemperatur: 6° C bis 12° C

• Betriebsdruck: 6 bar

Verbaut wurden...



...im Rückkühler-Kreis:

• multicontrol kompakt solo MCK-S300-4.0

...in der Kälteverteilung:

• multicontrol cool solo MCC-S1-5.6

• multicontrol cool Gefäß MCC-G 500

• Automatische Nachspeisung MCC-N1

• Enthärtungsmodul MWE 12, inklusive Systemtrenner