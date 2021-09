Kompakt im großen Leistungsbereich

Mit der Condens 7000 WP stellt Bosch ein neues wandhängendes Gas-Brennwertgerät für die einfache Modernisierung großflächiger Gebäude vor. Die Condens 7000 WP bringt ihre Leistung von bis zu 150 kW auf wenig Platz unter: Inklusive Pumpengruppe und Kaskadenset ist das Gas-Brennwert Gerät 1,70 m hoch.

Montage mit Slide and Guide

Die Condens 7000 WP ist mit ihrer geringen Höhe und einem Gewicht von 74 kg (Leistungsgröße 70 und 100 kW) besonders kompakt. Eine Eigenschaft, die vor allem bei der Installation zum Tragen kommt - wortwörtlich: Zwei Personen reichen, um das Gerät auf die vorgesehene Position zu heben. Dort lässt es sich mit der „Slide and Guide“-Technik in die zuvor befestigte Montage-Vorrichtung anbringen. Auch eine Verbindung mit weiteren Kesseln ist möglich, anders als beim Vorgängermodell soll die Installation einer Kaskade aus zwei Geräten statt einer Stunde laut Hersteller rund 20 Minuten dauern.

Kaskadenschaltung für Zuverlässigkeit

Mehrfamilienhaus, Studentenwohnheim, Hotel – je mehr Menschen ein Gebäude beherbergt, desto wichtiger ist eine effiziente Wärmeversorgung. Die Condens 7000 WP ist zunächst in den Leistungsgrößen 70 und 100 kW erhältlich, bevor sie Anfang 2022 um die 150-kW-Variante ergänzt wird. Für eine höhere Leistung lassen sich bis zu sechs Condens 7000 WP in Kaskade schalten – auch in einer Rücken-an-Rücken-Aufstellung. So ist beispielsweise eine Systemleistung von 600 kW oder ab Herbst 900 kW möglich. Die Kaskadenschaltung steigert zudem die Zuverlässigkeit des Systems: Im Fall einer Heizungsstörung bei einem Gerät springt einfach ein anderes Gerät aus der Kaskade ein.



Umweltschonend arbeitet die Condens 7000 WP auch im System mit Wohnungsstationen, wie der Flow 8000 von Bosch. Diese eignet sich auch für die Modernisierung und ergänzt so die Condens 7000 WP in sanierungsbedürftigen Mehrfamilienhäusern. Mit dem separat erhältlichen Busmodul MB LAN2 ist die Condens 7000 WP internetfähig.