Kostenloses Webinar zu gesunder Raumluft

Camfil lädt am 13. Dezember 2021 zum kostenlosen Webinar „Gesunde Raumluft - Reduzierung des Infektionsrisikos in Innenräumen" ein. Infektionen über den Luftweg sind ein Risiko für die Gesundheit von Menschen in Innenräumen. Doch wie genau verbreiten sich Mikroorganismen über die Luft und welche Maßnahmen eignen sich, um Ansteckungen im Innenraum entgegenzuwirken?

Das Webinar klärt über saubere Luft, die richtigen Maßnahmen und Strategien zur Sicherung einer gesunden Raumluft, antivirale Luftfilter und Umluftreinigung auf. Keine Zeit zu diesem Termin? Alle Teilnehmer erhalten nach dem Webinar eine aufgezeichnete Version zum Nachsehen.

Das Webinar findet am 13. Dezember um 14 Uhr statt und dauert 90 Minuten.