Kreislauffähige Toilette erhält den Design Preis Schweiz

Das Urin-Trenn-WC save! von Laufen ist das Ergebnis einer Kooperation mit dem österreichischen Designstudio Eoos und ein Lösungsansatz für das globale Problem der Abwasserverschmutzung. Anfang November wurde save! beim Design Preis Schweiz 2021 zum Gewinner in der Kategorie "Product Consumer" gekürt.

Abwassertrennung für einfachere Verarbeitung

Die neuartige Toilette löst gleich zwei Probleme an der Schnittstelle zur Kanalisation: Die teure und aufwändige Aufbereitung von Urin im WC-Abwasser und die Verschwendung von Ressourcen. Gemäß der Idee der "Source Separation Technology", wird der Urin bereits in der Toilette getrennt, gesammelt und abgeleitet. Die verschiedenen Abwässer können dadurch einfacher verarbeitet und wertvolle Ressourcen wiedergewonnen werden. Menschlicher Urin enthält etwa Rohstoffe wie Phosphor und Stickstoff, aus denen sich Düngemittel herstellen lassen. Aktuell gelangen diese Stoffe vielerorts auf der Welt in die natürlichen Gewässer, wo sie zu einer gefährlichen Nährstoffübersättigung beitragen.

Erreicht wird die Abtrennung des Urins über eine ausgefeilte Geometrie im Inneren des WC-Keramikbeckens: Mittels einer in den Keramikkörper integrierten "Falle"‚ wird der Urin unter Ausnutzung der Oberflächenspannung, dem sogenannten Teekanneneffekt, in Richtung eines eigenen Auslasses geleitet und dadurch separiert. Den Benutzern fällt der Unterschied in Design und Funktion nicht auf, von außen betrachtet sieht save! wie ein herkömmliches WC aus und kann wie gewohnt benutzt werden.

Auszeichnung aus der Schweiz

Das intelligente Design ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen Laufen und dem renommierten österreichischen Designstudio Eoos. Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit sowie Reduktion auf das Nötigste waren die Leitlinien des Entwicklungsprozesses. „Da kein Unternehmen den nötigen Infrastrukturwandel alleine bewerkstelligen kann, müssen Industrie, Architektur und Stadtentwicklung zusammenwirken, um die nötigen Voraussetzungen für ein nachhaltiges Abwassermanagement zu schaffen – save! kann dafür ein erster Baustein sein", erklärt Christian Schäfer, Managing Director bei Laufen Austria.

Mit dem international angesehenen Design Preis Schweiz werden alle zwei Jahre Produkte ausgezeichnet, deren Design alltagstauglich und ästhetisch ist und die wirtschaftliche, gesellschaftliche und soziale Relevanz besitzen. Das Nominierungsteam des Design Preis Schweiz bewertet save! als „eine Erfindung, die im zukünftigen Abwassermanagement eine Schlüsselrolle einnehmen könnte und in ihrer potenziellen Tragweite kaum zu überschätzen ist". Auch die Jury zeigte sich in ihrer Begründung von dem Konzept überzeugt: „Ein Engagement das Anerkennung und Beifall verdient und in der Branche wie in der öffentlichen Hand hoffentlich als Ermutigung wahrgenommen wird, vergleichbar sinnvolle Lösungen zu entwickeln."