Labor Strauss zieht um: Neuer Standort in Hallwang

Die Salzburger Niederlassung der Labor Strauss Gruppe übersiedelt per 1. Juli 2021 aus dem Süden in Wals in das nördlich gelegene Hallwang. Der neue Standort ist ein doppelt so großer Neubau mit Platz für Expansion und zusätzliche Arbeitsplätze.

Das Salzburger LST-Verkaufsbüro betreut seit 2010 das gesamte Bundesland – von der Planung über die Inbetriebnahme bis zu Service und Wartung. „Durch lokale Standorte garantieren wir einen raschen und auch persönlichen Support und das schätzen unsere Kunden“, erklärt Johannes Kollbauer, Vertriebsaußendienst bei LST Salzburg. Zu den bekanntesten Salzburger Referenzen zählen der Hauptbahnhof Salzburg, das Kurzentrum Bad Vigaun und das Hotel Forsthofgut Leogang.

Beim Hersteller von Brandmelde- und Löschanlagen sowie Not- und Sicherheitsbeleuchtung, setzt man auf Expansion. Geschäftsführer Stefan Friedl erläutert: „Als Familienunternehmen ist es unser Ziel, mit Bedacht zu wachsen, wobei Sicherheit und Qualität im Vordergrund stehen.“ Die Fertigung der LST-Produkte erfolgt in Österreich und Deutschland, die Rückwärtskompatibilität der Anlagen trägt dazu bei, den Investitionsaufwand möglichst kosteneffizient zu gestalten. Aktuell sucht LST für Salzburg versierte Techniker sowie eine Office-Kraft.