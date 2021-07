Licht nach Laune

Das Badezimmer unterliegt einem ständigen Wandel, eines ist jedoch klar: Es ist ein Ort der Sinne. Vor allem die Dusche gewinnt dabei an Bedeutung. Ein besonderes Duscherlebnis - die Verbindung von Wasser und Licht - möchte die Keuco Duschleuchte schaffen. In einer Kombination aus Deckenleuchte und integrierter, großer Kopfbrause liefert die Keuco Duschleuchte gleichzeitig Licht und Wasser. Bei der Montage punktet die Leuchte als Komplettprodukt: Damit soll eine einfache Installation garantiert werden. Gesteuert wird über einen Raumtaster.

Situationsbedingt erleuchtet

Je nach Tageszeit und Stimmung kann die Keuco Duschleuchte von 6.500 Kelvin (Tageslichtweiß) bis 2.700 Kelvin (Warmweiß) eingestellt und gedimmt werden. Ob helles, tagesweißes Licht an einem Wintermorgen, oder warme, gedämpfte Stimmung bei der abendlichen Dusche - so geht Wellness in den eigenen vier Wänden.