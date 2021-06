Luftentfeuchtung bei Niedrigtemperaturen

Bei Condair ist man stolz auf eine nach eigener Aussage bislang einzigartige Lösung am deutschen Markt: Das Unternehmen hat einen Adsorptions-Trockner für Luftentfeuchtung bei extremer Kälte so optimiert, dass er auch außerhalb eines Kühlraums installiert werden kann. Das neue Modell ist insbesondere für Kühllager mit Innentemperaturen von unter 0 Grad Celsius geeignet. Während eine konventionelle Luftentfeuchtung mit Umluftkühlern in diesem Temperaturbereich in der Regel laut Condair wenig Wirkung erziele sowie energetisch und anlagentechnisch kostenintensiv sei, könne der Adsorptions-Trockner die Luft konsequent entfeuchten. Dadurch will das Gerät Probleme wie die Bildung von Raureif und Vereisung an Böden, Wänden und Produkten sowie Nebelbildung verhindern.

Isolierung spart Lagerfläche

Da sich Probleme mit auskondensierender Feuchte im Kühllager oft erst im späteren Betrieb einstellen und dann rasch behoben werden müssen, zählt ein Platzproblem im Lager häufig zu den Folgen. Eine nachträgliche Installation eines Adsorptions-Trockners ist dann nicht möglich oder kostet wertvolle Lagerfläche. Für solche Fälle hat Condair den „DA Freezer“ mit einer 100 mm starken Isolierung ausgestattet. Damit kann das Modell auch außerhalb eines Lagerraumes aufgestellt werden.

Die Dämmung verhindert das Eindringen von Wärme in den Trocknungsprozess. Um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten, werden kritische Wärmebrücken beseitigt. Wie auch die weiteren Adsorptions-Trockner des Unternehmens nutzt das vollisolierte Modell die Eigenschaften von Silicagelen, um die Luft wirksam zu trocknen. Dank ihrer Vorteile insbesondere im Niedrigtemperaturbereich können die Adsorptions-Trockner zum Beispiel in Tiefkühllagern für Lebensmittel, in Prüfständen oder im Pharma- und Logistikbereich bei der Lagerung von Corona-Impfstoffen eingesetzt werden.