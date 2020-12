Manfred Faustmann verlässt Windhager

Manfred Faustmann möchte sich nach eigenen Angaben nach den letzten fünf intensiven und erfolgreichen Jahren im Unternehmen einem neuen Projekt zuwenden, welches er schon seit geraumer Zeit als "Herzens-Angelegenheit" in sich getragen hat. Manfred Faustmann: "Die Aufgabe bei Windhager hat mir besondere Freude gemacht. War es doch die ideale Kombination von einer erfolgreichen Geschäftsentwicklung und dem guten Gefühl, in der Sache für Umwelt und Klima etwa Gutes zu tun. Dabei war es mir immer ein Anliegen, jene zu stärken und zu unterstützen, die in ihrer eigenen Region für den automatisierten Klimaschutz sorgen - die Heizungsbauer und die Installateure".

Gernot Windhager führt Firma weiter

Durch die doppelte Geschäftsführung der Windhager Gesellschaften durch Gernot Windhager und Manfred Faustmann ist die Kontinuität in der Firmenleitung gesichert. „Die letzten Jahre waren für die Windhager-Gruppe von einem stetigen Wachstum geprägt. Gemeinsam mit unseren Fachpartnern konnten wir mit unserer Kompetenz bei erneuerbarer Energie unsere knapp 100-jährige Erfahrung eindrucksvoll zur Geltung bringen. Wir wünschen Herrn Faustmann bei seinem neuen Projekt viel Erfolg und bedanken uns für die Jahre der Zusammenarbeit“, so Geschäftsführer Gernot Windhager.