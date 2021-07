Markus Nachtmann wechselt von BWT zu Frauenthal

Die Frauenthal Handel Gruppe holt den Brancheninsider Markus Nachtmann in ihr Management Team: Unter seiner Führung wird ab 01.09.2021 das neue Ressort New Business & Business Development entstehen. Nachtmann wird in der neuen Funktion an den Vorstandsvorsitzenden Thomas Stadlhofer berichten. Seine Aufgabe ist die Weiterentwicklung der Frauenthal Handel Gruppe mit neuen Geschäftsideen und der Ausbau der neuen Geschäftsfelder. „Wir freuen uns besonders, mit Markus Nachtmann einen versierten Branchenkenner gewinnen zu können und auch darüber, dass der Wechsel zu uns im besten Einvernehmen mit BWT stattfindet“ kommentiert Stadlhofer den Neuzugang.

Weitere Aufgabenbereiche

Weiters fällt die Gesamtverantwortung über die 1a Installateur Marketingberatung in die Zuständigkeit des gebürtigen Oberösterreichers - gemeinsam mit der SHT-Geschäftsführung und allen voran 1a Geschäftsführer Paul Apfelthaler, dessen Mandat bis 30. Juni 2022 verlängert wurde. Schließlich zählen auch das Bad & Energie Montageservice, die Service- & Handwerkersoftware JobDoku, der Ausbau des Personaldienstleisters Tempwork, die Weiterentwicklung des Bereichs Fliese und Angebote sowie die 0%-Finanzierung in den Verantwortungsbereich von Nachtmann.