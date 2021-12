Max Viessmann wird alleiniger CEO der Viessmann Group

Die Viessmann Gruppe stellt sich für die Zukunft neu auf: Co-CEO der Viessmann Group Joachim Janssen (64) verabschiedet sich nach knapp 15 Jahren im Vorstand und nach sechs Jahren an der Spitze des Familienunternehmens in den Ruhestand. Damit rückt Co-CEO Maximilian Viessmann (32) zum alleinigen CEO auf und bildet gemeinsam mit CFO Dr. Ulrich Hüllmann die operative Gesamtführung im Verwaltungsrat der Unternehmensgruppe. Im 105. Jahr nach der Firmengründung durch Johann Viessmann übernimmt die vierte Generation der Gründerfamilie nun die Gesamtverantwortung für die Zukunft des Familienunternehmens.

Janssen gestaltete Generationenübergang mit

„Joachim Janssen hat zuerst an meiner Seite und anschließend an der Seite meines Sohnes Maximilian den reibungslosen Übergang unseres Familienunternehmens von der dritten in die vierte Generation ganz wesentlich mitgestaltet", betont Prof. Dr. Martin Viessmann, Präsident des Verwaltungsrats. Mit Maximilian Viessmann als alleinigem CEO lege man nun die Zukunft von Viessmann vollends in die Hände und Verantwortung der vierten Generation. „Ich könnte nicht stolzer sein, denn ich weiß, dass niemand besser geeignet ist als Maximilian, die 13.000 Frau- und Mann-starke Viessmann Familie in eine erfolgreiche Zukunft zu führen”, so Martin Viessmann weiter.

Max Viessmann, CEO der Viessmann Group dazu: „Dank der engen Zusammenarbeit mit meinem Vater und mit Joachim, der mir während der letzten vier Jahre mit Rat und Tat zur Seite stand, freue ich mich, unseren erfolgreichen Pfad weiter fortzusetzen.” Janssen ergänzt, dass die Weichen für den Unternehmenserfolg über kommende Generationen hinweg gestellt seien. Er freue sich darauf, Viessmann „als Mitglied des Advisory Boards des Geschäftsbereichs Kühllösungen weiterhin beratend zur Seite zu stehen”.

Veränderungen in den einzelnen Geschäftsbereichen

Mit seinem Abschied übergibt Janssen auch die Gesamtverantwortung für die Geschäftsbereiche Refrigeration Solutions und Real Estate. Der Geschäftsbereich für kältetechnische Lösungen liegt fortan in der Verantwortung von Viessmann CEO Max Viessmann. Die Immobilien-Aktivitäten beaufsichtigt Viessmann Group CFO Ulrich Hüllmann. Im größten Geschäftsbereich Klimalösungen bleibt Max Viessmann weiter CEO in Personalunion. Für die strategische und operative Führung übernimmt Climate Solutions CSO & CMO Thomas Heim (53) zusätzlich die neu geschaffene Funktion des stellvertretenden CEO des Geschäftsbereichs. “Ich freue mich, als neuer stellvertretender CEO gemeinsam mit Max und meinen Vorstandskollegen den Geschäftsbereich Climate Solutions weiterzuentwickeln und mit unserem Integrierten Lösungsangebot sowie unseren Partnern die Dekarbonisierung des Gebäudesektors aktiv mitzugestalten”, so Heim.

Die Anpassungen der Verantwortlichkeiten sind die nächsten Schritte in der langfristig geplanten Generationsfolge von Viessmann. Ein Grundstein war die organisatorische Neuausrichtung im Juli 2019, als das Unternehmen mit der Gründung der Viessmann Family Holding und der Aufgliederung in die drei Geschäftsbereiche Climate Solutions, Refrigeration Solutions und Viessmann Investment sowie der zwei Diversifikationsbereiche VC/O und Viessmann Real Estate und der Bündelung der Viessmann-Stiftungen das Fundament über kommende Generationen hinweg gelegt hatte.