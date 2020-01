Maximaler Komfort für das Insel-Bad

Das Hotel One & Only verleiht dem Wort Luxus eine ganz neue Bedeutung. Auf dem Nord-Malé-Atoll der maledivischen Insel Reethi Rah gelegen, ist das Resort ein Juwel in einer Kette von Korallenatollen, Lagunen und weißen Stränden.



Das Hotel lädt mit exklusiv ausgestatteten 90 Strandvillen und 32 Wasservillen zum Entspannen und Wohlfühlen auf höchstem Niveau ein. Architekt Jean-Michel Gathy mit Büro in Kuala Lumpur plant Hotels auf der ganzen Welt und schuf auf Reethi Rah einen faszinierenden Mix aus Eleganz, Klasse und inseltypischem Charme. Die Balance aus stringenter Geometrie und sanftem Licht ist ihm überaus gut gelungen. Einflüsse maledivischer, chinesischer und balinesischer Architektur zeigen sich in den hohen, gewölbten Decken und in der Verwendung tropischer Materialien wie Holz, Naturstein und kühlen kreideweißen Stoffen. Gathy selbst beschreibt das Hotel in paradiesischer Lage als perfekte Komposition aus Landschaft, Architektur und dem von verschiedenen Kulturen geprägten Innenleben.



Die großzügigen Strandgrundstücke und die Wasservillen mit privatem Strand, Infinity-Pools und Spa-Bereich sind mit großen, luxuriösen Badezimmern ausgestattet. Die Duravit Bacino Aufsatzbecken und die Starck 2 Senso Wash Dusch-WCs bieten hier maximalen Komfort und fügen sich perfekt in die exquisite Ausstattung des One & Only Resorts.