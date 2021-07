Mehr als 50 Trainingstermine...

Das Vaillant Trainingsprogramm für die zweite Jahreshälfte 2021 ist da! Von Regelungstechnik und Wärmepumpen in der Sanierung, über das Vaillant Systemhaus und Produktschulungen bis hin zum neuen Gas-Brennwertgerät ecoTEC exclusive - dieses Trainingsangebot ergänzt die gewohnten, praxisorientierten Schulungen. Dazu zählen zeit- und ortsunabhängigen E-Learnings sowie interaktiven Live-Webinare. So möchte man garantieren, dass Fachpartner die richtigen Informationen erhalten, um sich bei der täglichen Arbeit mit den Vaillant Produkten sicher zu fühlen und mit Know-how punkten zu können.

Zurück bis 1978

Über 50 Trainingstermine zu 13 unterschiedlichen Themen und sechs neue Trainings seien geplant, erklärt Steffan Rumpler, Manager Training bei der Vaillant Group Austria: "Es gibt kein Produkt in unserem Vaillant Produktportfolio, welches wir nicht in unserem Trainingsrepertoire haben, denn wir bieten bis zurück ins Jahr 1978 für alle Geräte passende Schulungen an." Die Anmeldung zum Training erfolgt über das Vaillant FachpartnerNET.