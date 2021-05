Mepa-Neuheiten: Schauen Sie sich das an

In einem neuen Video, das in der Mepa Lounge am Firmensitz aufgenommen wurde, präsentiert Michael Beyer, Vertriebsleiter Süd, in 15 kurzweiligen Minuten die Neuheiten 2021.

Im Fokus steht dabei das vielseitig einsetzbare und für eine Werkzeug reduzierte Schnell-Montage konzipierte Vorwandinstallationssystem „nextVIT“. Die Neuheit umfasst grundlegend überarbeitete Elemente für WC, Waschtisch und Urinal, ein neu durchdachtes „nextVIT“ Schienen- und Ausbausystem aus eigener Fertigung sowie ein breites Zubehörprogramm. Wichtige Komponente ist zudem der vormontierte UP-Spülkasten „A31/B31“ mit umfangreichem Garantie- und Servicepaket.

Zweiter Schwerpunkt ist die Vorstellung eines neuen Montagerahmens, mit dem der Pionier der Wanneneinbautechnik den Einbau schwerer Duschwannen aus Mineralguss unter anderem dank des neu entwickelten EasyMove Gleitbandes erleichtert.

Abgerundet wird die Neuheiten-Präsentation durch eine Vorstellung der optimierten Service App mit integriertem Wanneneinbau-Kompass 2.0, Ersatzteilfinder Spülkästen & Betätigungsplatten sowie vielen Montagehilfen, die dem Installateur dank hoher Offline-Funktionalität auch auf der Baustelle wertvolle Nutzen bietet.

Das Video ist abrufbar unter https://www.mepa.de/neuheiten/.