Mit dem Klassiker in die Zukunft

Hydraulisch korrekt abgeglichene Heizungsanlagen stellen eine optimale Energieverteilung und somit einen wirtschaftlicheren Betrieb sicher. Taconova bietet dafür eine Palette an Abgleich- und Messventilen an: Besonders der TacoSetter Inline gehört als Klassiker seit 1985 zum Sortiment des Unternehmens. Dieser wird laufend optimiert, um wandelnden Ansprüchen zu entsprechen - so punktet der neue TacoSetter Inline 130 etwa mit intelligenten Features und erweiterten Anwendungsmöglichkeiten.

Kleine Maßnahme, große Wirkung

Im Sinne der Energiewende und zunehmend verantwortungsbewussten Verbraucher muss beim Heizen Energie gespart werden, um die eigene Ökobilanz verbessern zu können. Der hydraulische Abgleich ist hierbei eine vergleichsweise simple Maßnahme mit großer Wirkung: Der Energieverbrauch zum Heizen und für den Pumpenstrom sinkt so um rund 10 bis 15 %. Die Strangregulierventile TacoSetter Inline 130 bieten dem Fachhandwerker eine flexibel einsetzbare Lösung - damit lässt sich der Durchfluss direkt und genau einregulieren, anzeigen und absperren.

Technische Details

Mit den TacoSetter Inline 130 Abgleichventilen können die erforderlichen Wassermengen in Heizungs-, Geothermie-, Lüftungs-, Klima- und Sanitäranlagen eingestellt werden, ohne vorab in Schulungen und Messgeräte zu investieren. Das Ventil lässt sich in waagerechter, schräger sowie senkrechter Lage einbauen; nur der Pfeil für die Durchflussrichtung des Mediums muss beachtet werden. Für die Ventile stehen zahlreiche Anschlussgrößen sowie verschiedene Durchflussmengenbereiche zur Verfügung. So sind beispielsweise für die Nenngröße DN 20 wahlweise Anschlussgewinde für 3/4“ Eurokonus-Überwurfmutter oder 1“-Anschlussgewinde für 22 mm Schneidring-Verschraubungsanschluss verfügbar. In der Dimension DN 25 ist der TacoSetter Inline 130 mit Gewindegrößen von 1“ bis 1 1/2“ sowie mit dem Durchflussmengenbereich 20 - 90 l/min erhältlich. Das Sichtglas mit der aufgedruckten Anzeigeskala für die Durchflussmengenkontrolle besteht aus Borosilikatglas, das die Temperaturbeständigkeit des Abgleichventils auf 130 °C erhöht. Der TacoSetter Inline 130 eignet sich zudem für den Trinkwasserbereich.