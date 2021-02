Photovoltaik

11.02.2021 11:57

Nachfrage bei Tarifförderung überdurchschnittlich stark

PV-Verband fürchtet, dass wegen der geringen Quote an Förderzusagen nicht nur die Klimaziele in Gefahr sind, sondern auch die Corona-Investitionsprämie der Bundesregierung ins Leere läuft.