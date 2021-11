Neue Duschsysteme bei Ideal Standard

Ideal Standard erweitert sein Duschsortiment um drei neue Modellreihen: Ceratherm C100, Ceratherm S200 und Ceratherm T- Flex. Die Serie Ceratherm C100 zeichnet sich durch ein kubistisches Aufputzthermostat aus. Neu sind ebenfalls die Ceratherm S200 Ablage-Thermostate, sie bieten eine aus gehärtetem Sicherheitsglas gefertigte Ablage und lassen sich komfortabel von vorne bedienen. Die im Frühjahr eingeführte Ceratherm T-Serie wurde um vier montagefreundliche Duschsysteme Ceratherm T-Flex ergänzt, welche eine höhenverstellbare wasserführende Brausestange und – je nach Ausführung – eine in der Ausladung horizontal verstellbare Kopfbrause bieten.

Design, Comfort & Fresh

Flankiert werden diese Markteinführungen durch eine neue Broschüre, die Kunden durch die Kategorisierung aller Duschsysteme in die Bereiche Design, Comfort und Fresh eine bessere Orientierung ermöglichen soll. Die Duschsysteme in der Kategorie Design zeichnen sich durch flache Oberflächen, extragroße Brausen und hochwertige Metallgriffe aus - sie sind ein elegantes Statement. Produkte der Kategorie Comfort überzeugen durch einen Fokus im Hinblick auf Praktikabilität. Die Nutzer können zum Beispiel zwischen verschiedenen Handbrausen wählen, die per Knopfdruck zwischen drei verschiedenen Strahlarten wechseln. Die Kategorie Fresh verbindet zeitgemäße Features mit attraktiver Preisstellung, wobei kleine, aber wichtige Designdetails für zusätzliche Flexibilität sorgen sollen. Die erhöhte Taste an der Thermostatarmatur Ceratherm T25 ermöglich etwa eine bessere Griffigkeit. Sowohl bei Comfort als auch bei Fresh kann separat eine Ablage bestellt werden, um zusätzliche Ablagefläche in der Duschkabine zu schaffen.

Individuelles Duscherlebnis

Ausgewählte Duschsysteme sind auch in der neuen Oberfläche Silk Black erhältlich, sodass das Badezimmer auch mit einer modernen Alternative zum traditionellen Chrom aufgewertet werden kann. Alle thermostatischen Duschsysteme von Ideal Standard sind mit der Firmaflow® Therm-Kartusche ausgestattet, die eine präzise Temperatureinstellung ermöglicht. Sämtliche Modelle verfügen darüber hinaus über die Cool Body-Technologie, die die Oberfläche der Thermostatarmatur kühl hält. Integrierte Eco-Durchflussregler sparen Wasser und Energie ein, ohne dabei das Duscherlebnis zu beeinträchtigen.

Die Duschsysteme sind mit den Idealrain-Handbrausen von Ideal Standard ausgerüstet. Benutzer können zwischen verschiedenen Strahlarten – von belebend bis entspannend – wählen und ihr Duscherlebnis individuell gestalten. Martin Dunisch, Produktmanager Armaturen bei Ideal Standard, sagt: „Jeder hat seine eigene Vorstellung von der perfekten Dusche – von Temperatur und Druck des Brausestrahls bis hin zu Position und Strahlart, ganz zu schweigen vom Aussehen. Wir wissen, dass dies eine ganz persönliche Entscheidung ist. Deshalb bieten wir in den Kategorien Design, Comfort und Fresh eine Auswahl für jeden Bedarf.“ Alle neuen Duschsysteme sind ab sofort erhältlich.