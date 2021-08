Neue Farbtöne für Artis Aufsatzwaschtische

Farbe ist der Dreh- und Angelpunkt, wenn es um die Erfüllung individueller Wohnträume geht. Auch im Bad ist Farbe längst kein Wagnis mehr: Daher setzt die BiColour-Waschtischserie Artis von Villeroy & Boch jetzt neue Akzente: Mit Indian Summer, Sage Green, Rust und Bordeaux erobern satte Farben den Waschplatz. Für den Entwurf zeigt sich die deutsch-dänische Designerin Gesa Hansen verantwortlich.

Buntes Interior-Design

„Farbe ist für mich die Seele eines Produktes. Mit Farbe lassen sich so viele Emotionen erwecken und fast alles verändern: die Stimmung, Dimensionen oder die Definition eines Raumes“, beschreibt Hansen. Diesem Statement folgend entstand ein ganzheitliches Farbkonzept. Dazu leisten neben den neuen Farben auch die bestehenden Töne Ocean, Fog und Powder ihren Beitrag. Ergänzt wird die Palette durch klassisches Weiß und die neutralen Töne Coal Black und French Linen. Unverändert ist das BiColour-Konzept der Farbvarianten: Während die Außenseite farbige Akzente im Bad setzt, bleibt das Innenleben in glänzendem Weiß Alpin.

Artis Aufsatzwaschtische sind in den vier Formen rund, oval, quadratisch und rechteckig erhältlich und können mit Möbeln der Kollektionen Finion und Legato kombiniert werden. Welche Farben und Oberflächen dabei am besten harmonieren, verrät Villeroy & Boch künftig mit einem Colour Wheel auf Basis der Farbtheorie. Passend dazu: Eine Badewanne mit farblich passender Schürze aus dem Colour-on-Demand-Konzept - so setzt Artis nicht nur einzelne Akzente.