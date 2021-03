Neue Leiterin für Elements-Ausstellung in Traun

Lisa Bräuer übernimmt ab sofort die Leitung der Elements-Ausstellung in Traun (OÖ). Die gelernte Großhandelskauffrau ist seit 2012 Bestandteil des Teams vor Ort. Sie kennt daher die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden ebenso wie die der Installateurpartner.

Ihr Ziel ist es, den einfachsten Weg zum neuen Bad noch einfacher zu machen. "Wir bieten bei Elements das Badezimmer aus einer Hand – von der Beratung über die Planung bis zur Montage durch unsere Installateurpartner. Mit unserem innovativen, digitalen Planungstool ist die Visualisierung des Traumbades noch einfacher", sagt Bräuer. Die 28-jährige gebürtige Oberösterreicherin wird in Zukunft mit ihrem Team in der 1.000 Quadratmeter großen Ausstellung mit vielfältigsten Bäderkojen dafür sorgen, dass die Kundinnen und Kunden einen umfassenden Einblick in die Welt des Badezimmers gewinnen.