Neuer Geschäftsführer bei Techem Wassertechnik

Seit Sommer 2021 ist Zoran Jelen (57) neuer Geschäftsführer der Techem Wassertechnik Österreich und verantwortet die Bereiche Vertrieb, Marketing & Kommunikation, Prozesse und Personal. Der gebürtige Slowene verfügt über langjährige Managementerfahrung in der Wassertechnikbranche. Mit Zoran Jelen sei man bestens aufgestellt, um weiteren Wachstum und die Qualität der Produkte und Dienstleistungen gewährleisten zu können, heißt es dazu in einer Aussendung des Unternehmens.

Vor seinem Wechsel in die Techem Wassertechnik war Jelen bei einer internationalen Unternehmensberatung tätig, wo er das Tankstellengeschäft eines großen Mineralölkonzerns unterstützte. Die Jahre zuvor fungierte er als Prokurist und Geschäftsführer in Industrie- und Elektrohandelsunternehmen. Der gelernte Elektrotechniker und Marketing-Absolvent der Universität Innsbruck ist nun gemeinsam mit Karl Moll für die Techem Wassertechnik verantwortlich. Karl Moll über den Neuzugang: „Wir freuen uns, dass wir mit Zoran Jelen einen Vollprofi mit langjähriger Managementerfahrung in der Wassertechnikbranche mit an Bord haben."