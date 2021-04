Neuer Hybridwärmespeicher bei Hargassner

Der HWS - Hybridwärmespeicher in einem dezenten Grauton, passt sich optisch perfekt an den Hargassner Nano-PK an. Im Ganzen benötigt der HWS eine geringe Fläche von 0,36 m² und garantiert somit die bestmögliche Flächennutzung in Ihrem Heiz- oder Technikraum und optimiert die Lebensdauer der Biomasseheizung.

Die Montage des Hybridwärmespeichers kann durchwegs sehr zügig erfolgen, durch das passend zusammengestellte hydraulische Anschlussset. Dadurch werden die Arbeitszeit beim Heizungsbauer und die Montagekosten beim Kunden verringert.

Der Nano-PK HWS kann als reiner Ausgleichsspeicher oder als Wärmespeicher mit Frischwasserstation bestellt werden. Als Wärmespeicher mit Frischwasser hat der Kunde neben der Warmwasseraufbereitung auch Frischwasser! Garantiert ohne Legionellen!

Verschiedenste Erweiterungen – zum Beispiel durch eine zweite Heizkreisgruppe – sind jederzeit möglich.

Pufferspeicher FWS für Frischwasserstation

Weiters wurde das Hargassner Speichersortiment durch den FWS erweitert, der mit Montageplatte und Anschlussverrohrung – perfekt kompatibel zu unserer Frischwasserstation – geliefert wird. Beste Trinkwasseraufbereitung ohne Legionellengefahr vorprogrammiert!

