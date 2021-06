Neuer Personalleiter bei Bosch Österreich

Peter Schröckelsberger (46) übernahm mit Anfang Juni 2021 die Personalleitung bei der Bosch-Gruppe in Österreich. Damit folgte er auf Christopher Bergmann, der als Personalleiter an einen Bosch-Standort in Deutschland wechselt. Schröckelsberger gilt als erfahrener Personal-Manager, der innerhalb der Bosch-Gruppe verschiedene Führungspositionen im Bereich Human Resources innehatte – in Ungarn, Deutschland, Österreich und zuletzt in Rumänien. Der gebürtige Oberösterreicher ist Absolvent der Wirtschaftsuniversität in Wien und startete seine Bosch-Karriere im Jahr 2000 als Teilnehmer am Junior Managers Programm.