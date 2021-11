Neuer Technik-Teamleiter bei Uponor

Mit Dipl.-Ing. Peter Hasler verstärkt Uponor das Team Technik durch einen ausgewiesenen Experten. Der 40-jährige Familienvater hat 2015 den Masterstudiengang Gebäudetechnik & Gebäudemanagement als Diplomingenieur für technische und wissenschaftliche Berufe an der Fachhochschule Burgenland abgeschlossen. Darüber hinaus verfügt Hasler über einen Abschluss als Bachelor für Energie- und Umweltmanagement der FH Burgenland. „Diese Qualifikation ist die ideale Basis für einen Teamleiter Technik in unserem Unternehmen. Gerade das Thema Nachhaltigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung in unserer Branche“, bekräftigt Rudolf Donner, Geschäftsführer Uponor Österreich.

Technische Kompetenz

In den vergangenen Jahren war Peter Hasler in verschiedenen Funktionen tätig – als Technischer Planer für Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Sanitärtechnik, Produktmanager und Leiter F&E Umwelttechnik sowie zuletzt im Bereich Gebäudetechnik und Betriebstechnik. Bei Uponor in Österreich trägt er nun die Verantwortung für das Team Technik: Zu seinen Aufgaben zählen nebst der Teamleitung die Planung, Berechnung und Auslegung von Installationslösungen, Inbetriebnahme bei Kunden sowie Serviceeinsätze. Als Teamleiter Technik arbeitet Hasler für Uponor in Normenausschüssen mit, zudem leitet er externe sowie interne Schulungen. „Ich freue mich darauf, meine technische Kompetenz und mein Wissen bei Uponor einbringen zu können“, so Hasler.