Neuer WATERKOTTE Standort in München

Am 12. März eröffnete WATERKOTTE ein neues Center in München. Das Unternehmen zählt nun vier Standorte in Deutschland - neben München auch in Osnabrück, Herne und Leipzig - und wächst damit trotz Pandemie. Grund dafür sei die steigende Nachfrage an Wärmepumpen und umweltfreundlichen Energiesystemen.

Als neuer Standort der Akademie soll das Center München auch zum Zentrum der Aus- und Weiterbildung im Bereich Wärmepumpen und moderne Energielösungen werden. Bereits im Mai sind dort erste Schulungen geplant. Zudem bietet der neue Standort Kunden eine regionale Anlaufstelle für Beratungen. Ein integrierter Showroom präsentiert die WATERKOTTE Produktwelt.