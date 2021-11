OBO bietet neues Portfolio an Brandschutzkanälen aus Beton

OBO präsentiert mit dem Pyroline® Con PLC Brandschutzkanalsystem ein neues Portfolio an europäisch klassifizierten Brandschutzkanälen aus Beton. Die neuen Brandschutzkanäle sind in zwei Ausführungen erhältlich: Die Pyroline Con D PLC Kanäle für die direkte Wand- und Deckenmontage sowie die Pyroline Con S PLC Kanäle für die abgehängte Montage.

Europäisch klassifiziert

Mit dem Brandschutzkanalsystem Pyroline Con PLC aus wasser- und frostschutzbeständigen Glasfaserleichtbeton-Brandschutzplatten deckt OBO alle Anforderungen an ein europäisch klassifiziertes Kanalsystem ab. Mit unterschiedlichen Wandstärken erreicht das Brandschutzkanalsystem die Feuerwiderstandsklassen EI30-EI60 und EI90 nach EN 13501-2. Die Kanäle sind wasser- und frostbeständig und ihre nicht-brennbaren Brandschutzplatten verfügen über eine harte, abriebfeste Oberfläche. Eine Kabelbelegung ist bei diesem Kanalsystem bis maximal 31,5 kg pro Meter möglich.

Der Brandschutzkanal Pyroline Con D PLC wird direkt an Wänden und Decken montiert. Die Kanäle lassen sich unauffällig im Gebäude integrieren und passen sich so an bestehende Kabelwege an. Bei Bedarf können die grundierten Brandschutzkanäle überstrichen oder tapeziert werden, damit sich die Installation dezent in das Raumbild einfügt. Die Installation des Brandschutzkanals Pyroline Con S PLC kann auf Wandauslegern oder auf einem von der Decke abgehängten Tragsystem, beispielsweise per Ausleger oder Pendelabhängung, erfolgen. Vormontierte Verbindungselemente sorgen für eine schnelle und sichere Stoßstellenverbindung. Bereits verlegte Rohre oder Leitungen aus anderen Gewerken lassen sich mit dem Pyroline Con S PLC so elegant unterlaufen und umgehen. Pro Montagevariante stehen noch einmal zwei neue Größen und zwei unterschiedliche Klassifizierungen zur Verfügung, sodass individuell auf die Anforderungen der jeweilige Installationsumgebung reagiert werden kann.