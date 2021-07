Österreich-Start für Fettabscheider mit acht Hydrozyklonen

Auf dem Weg vom Anbieter mobiler Fritteusenservices hin zum Komplettanbieter von Dienstleistungen rund um Fritteusen, Öl und Fett setzt das Franchiseunternehmen Filta mit dem neuen Fettabscheider FiltaFOG Cyclone einen weiteren Meilenstein: Bei McDonald`s, Burger King und KFC in Großbritannien bereits im Einsatz, bringt Filta den weltweit ersten Fettabscheider mit acht Hydrozyklonen nun auch in Österreich auf den Markt, nachdem dieser die ersten Praxistests bestanden hat.

Kunde ist überzeugt

Zu den ersten gewerblichen Küchen, die sich von Filta den Fettabscheider einbauen ließen, gehört das Catering-Unternehmen LuckyLunch in Kempten. „Keine unangenehmen Gerüche in der eigenen Küche und der näheren Umgebung, das waren die wichtigsten Vorgaben“, erklärt Geschäftsführer Emanuel Oyeleye. Außerdem sei er auf der Suche nach einem Gerät gewesen, das man täglich selbst warten könne, um auf externe Dienstleister zum Abpumpen von Öl und Fett zu verzichten. „Das gemäß der geltenden Abfallordnung angesammelte Öl können wir zu Dieselöl recyceln lassen. Dafür bekommen wir Geld zurück und leisten gleichzeitig einen Beitrag für Umwelt und Nachhaltigkeit. Lediglich aller ein paar Wochen kommt jemand von Filta vorbei und wartet die Anlage professionell“, führt Oyeleye weiter aus.

Bis zu 50x weniger Energie

Der FiltaFOG Cyclone "vereint 15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Fettabscheidern“, ergänzt Jos van Aalst, Geschäftsführer von Filta Deutschland. Er wurde von Ingenieuren aus der Praxis heraus entwickelt. Aufgrund der speziellen Konstruktion biete das Gerät ein Höchstmaß an Öl- und Fett-Rückgewinnung bei weitaus geringerem Energieverbrauch. Konkret heißt das: Sind bisher 25 ppm Fettanteile im Abwasser Standard bei Fettabscheidern, schafft es der FiltaFOG Cyclone auf bis zu 4 ppm. Dank der energiesparenden Heizplatte aus Silikon verbraucht das Gerät laut Hersteller bis zu 50 Mal weniger Energie als herkömmliche Modelle. Der Fettabscheider ist in verschiedenen Größen erhältlich, lässt sich variabel positionieren und eignet sich für den Einsatz bei Geschirrspülern, Waschanlagen, Grills mit Drainage oder Entwässerungssystemen.

https://www.youtube.com/watch?v=E2BsZjUFnCg