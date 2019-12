OFI darf ab sofort Zertifikate für Materialien in Kontakt mit Trinkwasser ausstellen

Als bis dato einzige Stelle darf das Österreichische Forschungs- und Prüfinstitut (OFI) Zertifikate für Materialien in Kontakt mit Trinkwasser ausstellen. Das OFI hat die Akkreditierung gemäß der „Empfehlung zur Konformitätsbestätigung der trinkwasserhygienischen Eignung von Produkten“ des Umweltbundesamtes in Deutschland (UBA) erhalten. Diese Zertifikate sind die Grundlage für die Konformitätserklärung, die spätestens ab 21.März 2021 alle benötigen, die in Deutschland ein Produkt in Verkehr bringen möchten, das als Trinkwasserkontaktmaterial gilt.

Regelung zu Trinkwasserkontaktmaterialien

Im März 2019 hat die Empfehlung zur Konformitätsbestätigung des UBA und deren gesetzliche Verankerung für Aufsehen in ganz Europa gesorgt. Diese gesetzliche Grundlage betrifft Materialien wie Metalle, organische Kunststoffe, organische Beschichtungen oder Schmierstoffe, die in der Hausinstallation mit Trinkwasser in Kontakt kommen – und sieht für diese Produktgruppen vor, sich bei unabhängigen akkreditierten Zertifizierungsstellen wie dem OFI, zertifizieren zu lassen. Wie diese Empfehlung sich auf österreichische Hersteller auswirkt, hat Christoph Wirrer vom OFI im Wissensdurst erklärt.

Ebenfalls ab März 2021 wird gesetzlich verpflichtend gefordert, dass Hersteller gemeinsam mit einer akkreditierten Zertifizierungsstelle eine werkseigene Produktionskontrolle durchführen und dokumentieren. All das kann das OFI nun.

Den Überblick über aktuelle Normen und Regularien zu behalten sowie deren Inhalt regelkonform umzusetzen, ist nicht immer ganz einfach. Das weiß auch Günter Jechlinger, Leiter der Zertifizierungsstelle OFI CERT: „Deshalb ist uns persönliche Betreuung so wichtig. Wir begleiten unsere Kunden gerne von der Antragsstellung bis zur Erlangung der Konformitätsbestätigung, und darüber hinaus.“ So werden gemeinsam Meilensteine, wie zum Beispiel die Definition konkreter Produktgruppen im Sinne der Bewertungsgrundlagen oder die Festlegung einer umsetzbaren und produktionsnahen werkseigenen Produktionskontrolle für die Produkte, erarbeitet.